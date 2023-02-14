Стилістка назвала помилки при підборі одягу, які 'спотворюють образ'

Відома українська стилістка Юлія Кубай дала поради щодо того, як правильно підбирати одяг у холодну пору року. За її словами, взимку немає причин "позбавляти свій зовнішній вигляд жіночності та елегантності".

Кубай у своєму Instagram зауважила, щоб виглядати стильно та елегантно взимку, не обов'язково носити високі підбори та "леопардову спідницю в мороз". Вона акцентувала саме на деталях в образі, що мають підкреслювати "жіночу тендітність і делікатність".

Найперше, на що звернула увагу стилістка, це "нашарування" одягу. "Тут потрібно погратися з нижнім шаром. Це можуть бути та боді з вирізами, напівпрозорі лонгсліви, топи, блузи, бра і навіть обтислі сукні. Збиваємо градус жіночності жакетами, в‘язаними кардиганами, джемперами з V подібними вирізами", – порадила вона.

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Що стосується суконь, Кубай зауважила, що "навіть теплу максі-сукню можна подати красиво і спокусливо". Вона порадила обирати сукні з розрізами по боках, або з привідкритим плечем, чи вирізом на спині.

"Якщо ж це повністю закрита сукня, то підбори вам у поміч, цікаві прикраси на зап‘ясті, видовженої форми ланцюжки, пояс, щоб підкреслити талію", – каже спеціалістка.

Кубай також сказала, як краще підбирати спідниці: "Трикотажні, шерстяні спідниці прямого чи А силуету міді та максі довжини це і тепло і так жіночно".

З приводу спортивного одягу стилістка порадила обирати утеплені облягаючі легінси під об'ємний верх – це може бути худі, світшот. Якщо ж ви на низ одягаєте об'ємні штани, то верх краще обрати обтягуючим.

"Колір і принт теж мають велике значення. І, хоча, зимою, так хочеться комфортно закупатись в чорний чи коричневий светр, пам'ятаємо, що існують ще і пастельні відтінки, такі, як пудрово рожевий, ніжно блакитний, теплий жовтий, які на м’яких, приємних тканинах зададуть настрою і тону вашому образу, налаштують на правильний жіночий вайб. Тваринні принти та принти рептилій чудове рішення для любительок яскравих, емоційних комплектів", – додала стилістка.

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