Імідж-консультантка назвала основні помилки при підборі одягу, 'які легко вб’ють навіть найстильніших'

Українська стилістка та імідж-консультантка Інна Гріненко на своїй Instagram-сторінці показала недоречний підбір одягу, який може зіпсувати ваш вигляд. Гріненко назвала помилки, "які легко вб’ють навіть найстильніший образ".

На думку експертки, через деякі помилки ви можете зіпсувати свій вигляд, навіть якщо вдягнете найдорожчі та наймодніші речі. Тож, щоб бути модними й виглядати стильно, варто забути про деякі поєднання базових речей.

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А тепер деталі:

Нашарування одягу має бути правильним. Буде стильно, якщо ви кожен наступний елемент одягу надягатимете з цупкішої тканини.

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Не варто взимку ходити без шкарпеток, з голими щиколотками. Краще, коли між брюками та взуттям буде видно не ваші оголені ноги, а шкарпетки.

Верхній одяг не має бути "куцим", краще обирайте речі вільного крою.

Колготи теж треба підбирати до одягу вдало. не варто грубі колготи піддягати під одяг з легких тканин та навпаки. Головне правило: "Тонкі колготи під одяг з тонких тканин, а плоті колготи під одяг з цупкої тканини".

Не модно буде вдягати й затемні, чи засвітлі капронові колготи тілесного кольору. Вони мають повторювати колір вашої шкіри.

Якщо ви є прихильником спортивного одягу, то подбайте, аби він був достатньо об'ємним. Гарно підійде оверсайз.

Не варто одягати на себе речі з тонкого та обтягуючого трикотажу.

Що стосується довгих спідниць, чи коротких штанів, то подбайте, щоб взуття було відповідним. Взуття має або ховатися під одяг, або одяг має бути такої довжини, щоб відстань до взуття не була незначною – чим більше, чим краще.

З приводу скінні – не варто їх носити з обтягуючим верхом. Тут головне правило: "Обтягуючий низ – вільний верх та навпаки".

Нагадаємо, коли ви підбираєте зимовий гардероб та експериментуєте з образами, забудьте про окремі застарілі речі. Які саме головні антитренди сезону, розповідає UAportal.

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