'Будет стильно и актуально': Андре Тан дал модный совет, как носить худи

Известный украинский дизайнер и стилист Андре Тан время от времени в своем Instagram дает советы по поводу того, как выглядеть модно даже, если вам не позволяет бюджет покупать новые вещи. На этот раз он посоветовал, как и с чем носить худи, чтобы выглядеть стильно.

"Я уверен, что в гардеробе каждого из вас есть как минимум одна худи. Уверен, что вы носите его под спортивные штаны, джинсы и кроссовки. Благодаря худи можно сделать изысканный и элегантный образ. Не ожидали?", — сказал дизайнер.

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Он советы к худи надеть классический оверсайз жакет черного, серого цвета, или в клетку. "Совмещайте его с брюками прямого кроя. Чтобы создать образ, который будет актуален всего следующего сезона. Кроссовки придают немного фривольности образу, а если вы наденете каблуки, то это сделает вас элегантными", — сказал Тан.

Также дизайнер советует одевать худи к брючному костюму. По его мнению, "это будет стильно". Он советует к брючным костюмам подбирать худи "нейтральных цветов".

Что касается худи с юбкой – то подойдет юбка мини, "карандаш", макси. Также подойдет юбка плиссе, кожаная юбка и т.д.

"И добавьте немного фривольности очень массивными сапожками. Это будет стильно модно и молодежно", – резюмировал Тан.

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