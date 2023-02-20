'Красиво пташка полетіла': батальйон К-2 показав роботу дрона-камікадзе по ворожій техніці

Українські воїни які нині воюють на Донбасі у складі 54-ї механічної бригади імені гетьмана Івана Мазепи, ліквідували російських окупантів та їхню військову техніку за допомогою дрона-камікадзе.

Кадри своєї роботи бійці з "Бойової групи К-2" показали у соцмережах. З дрона наші захисники помітили російського солдата, який возився біля командної машини.

Читайте також: Спецпризначенці "Гайдамаки" показали відео знищення ворожих позицій

Задіявши безпілотник камікадзе вони чітко навели його на ціль та знищили російську бойову машину разом з її обслуговуючим персоналом.

"Батальйон К-2 54 ОМБР продовжує нищити ворогів і їхню техніку. Цього разу випробували дрон-камікадзе. Як вам? Красиво пташка полетіла?", – прокоментували ці кадри українські воїни.

Довідково: Бойова група К-2 54 ОМБр має у штаті кілка десятків бійців. Ними керує Кирило Верес, який розповідав ще на початку війни, що К-2 є елітним підрозділом. Основна її частина сформувалася ще в часи АТО у складі 92-ї бригади. Це були переважно розвідники, які з часом перетворилися на "універсальних солдатів".

У коментарі "Громадському" Верес розповідав, що 90% бойової групи мають орден "За мужність" третього ступеня, деякі бійці мають ордени 2 та 3 ступенів.

Сам Верес — повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. А у квітні 2022 року Зеленський надав йому звання Героя України.

Пропонуємо дізнатися, як українські бійці ліквідували новітній російський танк.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!