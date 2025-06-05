Короткочасні грози та до 30 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 6 червня

У п’ятницю, 6 червня, в Україні прогнозується спекотна погода з максимальною температурою повітря вдень +25…+30°C. Місцями можливі короткочасні грозові дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Зокрема, опади очікуються на заході країни, у північних регіонах і Вінницькій області. На решті території — переважно сухо та сонячно.

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У західних областях очікується посилення вітру з південного напрямку — пориви можуть бути досить сильними.

У Києві стовпчики термометрів піднімуться до +28…+29°C. Також можлива короткочасна гроза.

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