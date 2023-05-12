Крем для взуття та оливкова олія: як оновити старі шкіряні меблі

Шкіряні меблі виглядають дорого та стильно. Вони довговічні та невибагливі у догляді. Єдиний мінус – на шкірі швидко з’являються подряпини. Як з ними боротись розбирався UaPortal.

Крем для взуття

Нанесіть трохи крему на подряпини та почекайте кілька годин. Шкіра поглине крем і від подряпини не залишиться і сліду. Меблі стануть краще виглядати та з’явиться гарний блиск.

Читайте також: Як прибирати пил, щоб він знову не осідав на меблях

Оливкова олія

Натріть оливковою олією потертий шкіряний виріб, зали­ште на 30 хв, витріть надлишки олії тканиною.

Клей

Візьміть гумовий каучуковий клей без ацетону та проклейте подряпину. Після висихання нанесіть крем для взуття та відполіруйте.

Лак для нігтів

Якщо шкіра чорного кольору, вас може виручити лак для нігтів. Акуратно, тонкою смужкою нанесіть його на пошкодження та дочекайтесь висихання.

Нагадаємо, ми вже писали, як прибрати дрібні залишки скла, що розбилось, з килиму

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!