Ліжко навпроти дзеркала: чим небезпечне таке розташування під час сну

Дзеркало є майже в кожній спальні – це може бути трюмо на туалетному столику, двері шафи-купе або навіть дзеркальна стеля. Протягом усієї історії людства дзеркала оточені містикою – їх вважають порталом в інший світ, вони застосовуються для різних магічних ритуалів і навіть використовуються у психологічних практиках. Дзеркала притягують і водночас лякають. Звичайно, в самих дзеркалах страшного мало, але є особливі випадки, де краще перестрахуватися, і сон у дзеркала — саме такий випадок.

Чи можна спати навпроти дзеркала? Єдиної думки щодо цього немає. Давайте розглянемо, як різні культурні традиції ставляться до сну біля поверхонь, що відображають, і ви зможете зробити висновок самостійно, як варто чинити саме вам.

Наші пращури вірили, що під час сну навіть найсильніша людина беззахисна. Її душа залишає тіло і подорожує, а дзеркало за сприяння нечистої сили може її "зловити", що призведе до хвороби чи навіть смерті у реальному світі.

Також вважалося, що дзеркала можуть накопичувати погану енергію, щоб при першому ж вдалому випадку обрушити на людину в беззахисному сплячому стані. Сплячий — легка здобич, і для нього контакт із таким "дзеркальним викидом" призведе до фінансових втрат, проблем зі здоров'ям. У тому числі тому навпроти дзеркала не варто спати подружжю – це може внести розлад у сімейні стосунки. Втім, самотній людині теж краще не ставити дзеркало навпроти ліжка – повір'я говорить, що в цьому випадку він так і залишиться на все життя один.

Фен-Шуй

По Фен-Шую розміщувати дзеркало біля ліжка не можна. Крім того, у цій культурі є інші обмеження, що стосуються дзеркал. Не можна використовувати дзеркало без рами. Відображення не повинно "розрізати" на фрагменти фігуру того, хто дивиться. Найкраще місце, яке Фен-Шуй відводить дзеркалу – стіна навпроти вхідних дверей. Або – кут кімнати.

Коли можна залишати дзеркало у спальні за Фен-Шуєм? Коли людина на ліжку не відбивається у дзеркалі. Коли воно невелике, а форма його при цьому овальна або округла.

Езотеричні практики

Багато езотеричних практик відносяться до відображень неоднозначно – прийнято вважати, що це портал в інший світ, світ духів та астральної енергії. В цілому, нічого поганого в цьому немає, і знайомство з іншим світом не нашкодить людині, що не спить, а от сплячий занадто беззахисний, тому не варто розміщувати трюмо в прямій видимості зі спального місця.

Є й інша версія – для людини, яка добре духовно розвинена і при цьому досить врівноважена, світ відображення може стати корисним інструментом. Дзеркала часто вважають такими собі енергетичними пилососами. І якщо людина хоче очистити свій розум під час сну, то вона може повісити невелике дзеркальце навпроти ліжка, але так, щоб не зустрічатися зі своїм відображенням поглядом – прийнято вважати, що зайві думки "втечуть" в інший світ через дзеркальний отвір.

Думка екстрасенсів

Майже всі екстрасенси вважають, що дзеркала – магічні предмети, а тому місця їм у спальні не повинно бути. На їхню думку використовувати дзеркала можуть лише їхні "колеги по цеху" – чаклуни, маги та інші люди, які займаються подібними практиками.

На думку екстрасенсів, найбільшу небезпеку дзеркала представляють для людини, коли вони розміщені так, що утворюють так званий "дзеркальний коридор", відображаючись одне в одному. Такий "коридор" може утворити, до речі, звичайне трюмо із напівзсунутими стулками. На думку екстрасенсів, через цей "дзеркальний коридор" до будинку може потрапити будь-яка сутність.

Що робити, щоб дзеркало не завдавало шкоди

Після смерті людини в перші дев'ять днів усі дзеркала в будинку повинні бути завішані щільною тканиною, щоб душа не оселилася в них, застрягши в цьому світі.

Дзеркало – носій інформації та накопичує історію багатьох поколінь, що дивились у нього. Не передавайте таку річ у спадок, а старі дзеркала викидайте. Не купуйте дзеркала у антикварних магазинах. Не приймайте дзеркала у подарунок та не даруйте іншим людям.

Якщо є хворі на спектрофобію (страх дзеркал), то скоротіть кількість дзеркал у кімнаті.

Для надто чутливих людей будь-яка тінь у дзеркалі (світло від фар автомобіля, гілка дерева або птах за вікном) можуть стати причиною сильного переляку. Не вішайте дзеркала навпроти вікон.

Бажання мати надто велику кількість дзеркал – ознака психологічних відхилень чи комплексів. Слідкуйте за цим тригер. Одного дзеркала на кімнату достатньо, інші заберіть.

Навіть якщо дзеркало не стоїть навпроти ліжка, де ви спите, воно (або, точніше, усі дзеркала, що є у квартирі), потребує особливого поводження. Дзеркала не можна залишати брудними та запиленими, їх слід систематично чистити, приділяючи особливу увагу куточкам, якщо дзеркало квадратне або прямокутне.

Враховуючи ці поради та прикмети, впоратися з незрозумілою тривогою з приводу дзеркал у кімнаті буде легше. Вірити чи не вірити у магічну силу дзеркал – вибір кожної людини. Щоб спокійно перебувати у спальні та інших кімнатах, звертайте увагу на прикмети. Пам'ятайте: те, у що вірите, обов'язково справджується.

Нагадаємо, UAportal розповів, чому не можна спати ногами до дверей. Важливо знати, як правильно поставити ліжко в спальні, щоб не наврочити біду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!