Великий український банк порадив клієнтам замінити карти: кого стосується
Клієнти ПриватБанку мають можливість продовжувати користуватися банківською карткою, термін дії якої добігає кінця, кількома методами. Одним із варіантів є її перевипуск.
Про це повідомили безпосередньо у самому банку. Там уточнили, що:
- зробити це можливо в будь-якому з відділень;
- перевипущену картку можна отримати з доставкою по Україні або за кордон.
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Також можна випустити моментальну Digital-картку через сервіс "Приват24". Для цього необхідно:
- перейти до розділу "Всі картки";
- натиснути "Додати";
- обрати "Digital картка".
"З нею ви можете робити оплати в торговельній мережі за допомогою смартфона, купувати оплати. І навіть знімати готівку з банкоматів ПриватБанку", – зазначили у банку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, про зміни у переказах з картки на картку з 1 жовтня.
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