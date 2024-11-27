Хто та за яких умов має право на отримання 13 зарплати

Традиція виплати тринадцятої зарплати набуває дедалі більшого поширення серед українських підприємств. Це додаткова винагорода, яку працівники отримують за підсумками річної роботи.

Механізм нарахування такої премії залежить від внутрішньої політики кожної організації. Про це пише 24 tv.ua.

Відповідно до законодавства, порядок та розмір винагороди визначаються:

Колективними договорами Внутрішніми положеннями підприємства Угодами з профспілковими представниками

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При розрахунку тринадцятої зарплати враховуються різноманітні фактори:

Врахування періодів:

- Святкові дні

- Основна та додаткова відпустки

- Відпустка по догляду за дитиною

- Періоди тимчасової непрацездатності

- Лікарняні через виробничі травми або професійні захворювання

Розрахунок найчастіше проводиться як частка від річного заробітку - зазвичай одна дванадцята за кожен місяць роботи.

Важливо пам'ятати, що така виплата є частиною фонду оплати праці та підлягає стандартному оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу.

Кожен працівник може уточнити деталі нарахування тринадцятої зарплати у відділі кадрів свого підприємства.

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