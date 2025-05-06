Хто має право на отримання соціальної пенсії у 2025 році та як її отримати

Громадяни України, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії, можуть розраховувати на тимчасову державну допомогу — так звану соціальну пенсію. У 2025 році вимоги до страхового стажу зросли. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки стажу.

Якщо цей показник менший, але складає від 22 до 31 року, право на пенсію виникає у 63 роки. Тим, хто має стаж від 15 до 21 року, пенсійні виплати надаються з 65 років. Якщо ж стажу менше ніж 15 років, у 65 років особа отримує право не на пенсію, а на соціальну допомогу за віком. Такий порядок буде актуальним до 2028 року, коли для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде вже 35 років страхового стажу. Про це пише nv.ua.

У травні 2025 року розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2361 грн) і середньомісячним доходом родини на одну особу за останні пів року. Проте виплата не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, який становить 3028 грн. Сума переглядається кожні шість місяців з урахуванням змін у доходах і майновому стані.

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Для оформлення соціальної пенсії потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання або реєстрації. Необхідно подати заяву, паспорт, ідентифікаційний код, довідку з Пенсійного фонду про наявний стаж, декларацію про доходи і майновий стан сім’ї за пів року, а також додаткові документи — наприклад, рішення про опіку, якщо це стосується недієздатної особи.

Втім, не кожен, хто не має стажу, може отримати допомогу. Виплати не призначаються, якщо дохід на одного члена сім’ї перевищує прожитковий мінімум, особа офіційно працює або має інше джерело доходу, а також у разі значних витрат родини чи володіння додатковим житлом або транспортом. Проте винятки можливі. Якщо у родині є людина з інвалідністю, комісія після обстеження побутових умов може ухвалити позитивне рішення про надання допомоги, незважаючи на обмеження.

Раніше ми розповідали, якій категорії пенсіонерів перерахують пенсію.

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