Хто з чоловіків отримає відстрочку від мобілізації: що для цього потрібно

Військовозобовʼязаним громадянам можуть вручити повістку. Проте не всіх чоловіків призвуть до лав ЗСУ.

В УНІАН розповіли, хто з чоловіків має право на відстрочку від мобілізації. Так до армії примусово не призвуть:

осіб з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження ВЛК;

осіб, які перебували в полоні;

батьків трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;

батьків, прийомних батьків та опікунів дитини з інвалідністю;

батьків, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьків неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матерів-одиначок та батьків-одинаків;

науковців та вчителів, викладачів, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

опікунів людей, визнаних недієздатними згідно з рішенням суду;

осіб, які утримують батьків з інвалідністю I або II й не мають працездатної дружини чи чоловіка;

військовозобов'язаних громадян, у яких близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

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Також відстрочку від мобілізації мають:

судді;

нардепи;

члени Рахункової палати;

дипломати;

омбудсмени;

працівники військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, ДСТУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівці експертної служби МВС.

Нагадаємо, раніше інший нардеп заявляв, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити.

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