Хто з пенсіонерів отримає доплати до пенсії у вересні

Організація Об'єднаних Націй активно підтримує українців. Завдяки спеціальній програмі від ООН, восени буде підвищено пенсії для частини українських пенсіонерів.

Додаткові виплати до пенсії від ООН отримують пенсіонери, які відповідають визначеним критеріям. Ці люди повинні проживати в регіонах, де ведуться бойові дії. Про це пише 24 канал.

Крім того, вони повинні отримувати пенсію, яка не перевищує 3 250 гривень. Однією з важливих вимог для отримання такої надбавки є те, що пенсіонер після 1 березня 2023 року не отримував додаткових виплат від міжнародних організацій або грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Зверніть увагу! Понад 470 тисяч українських пенсіонерів уже отримали такі доплати. Загальна сума виплачених коштів перевищила 2 мільярди гривень.

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Розмір цієї надбавки визначається індивідуально і наразі складає різницю між 3 250 гривень та фактичною сумою пенсії.

Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсійні виплати в розмірі 2 750 гривень, його доплата становитиме 500 гривень.

Ця надбавка нараховується автоматично тим, хто відповідає зазначеним критеріям. Додатково звертатись до ПФУ для її отримання не потрібно.

Варто відзначити, що надбавки від Всесвітньої продовольчої програми ООН будуть надаватися до кінця 2024 року.

Нагадаємо, раніше у ПФУ запропонували нову послугу для пенсіонерів.

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