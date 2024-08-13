Хто з пенсіонерів в Україні має право на отримання соцдопомоги: подробиці

Деякі пенсіонери можуть претендувати на додаткові виплати до своєї пенсії. Однак ця можливість поширюється далеко не на всіх.

Пенсіонерам, чиї щомісячні виплати не перевищують 3 250 гривень, може бути надана фінансова допомога від ООН. Про це пише 24 канал.

Для отримання цієї допомоги необхідно відповідати кільком критеріям:

ваша пенсія має бути нижчою за 3 250 гривень;

ви маєте проживати на територіях, де є активні бойові дії або є ризик їх виникнення;

ви не повинні отримувати жодних інших виплат від міжнародних організацій або допомоги для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня 2023 року.

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Варто зазначити, що одержувачі обираються з переліку ПФУ й виплати призначають автоматично.

Для кого з пенсіонерів передбачена соціальна допомога

Люди похилого віку, яким виповнилося 80 років і які зіткнулися з необхідністю постійної опіки через стан здоров’я, мають право на отримання фінансової підтримки від держави. Станом на сьогодні сума такої допомоги складає 944 гривні.

Призначення додаткових виплат до пенсії можливе тільки після особистого звернення до відповідних органів. Щоб розпочати цей процес, потрібно подати заяву та надати документи, які доводять погіршення стану здоров’я.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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