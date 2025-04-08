Хто з викладачів та студентів не підлягає мобілізації: уряд визначив додаткові категорії

Уряд вніс зміни до законодавства, розширивши перелік категорій студентів і викладачів, які не підлягають мобілізації. Законопроєкт вносить уточнення до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з ним, не підлягають призову під час мобілізації учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти фахової передвищої освіти, а також здобувачі вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання та розпочали навчання не пізніше ніж за рік до досягнення граничного віку призову, встановленого законом. Пільги також стосуються студентів, які здобувають вищу освіту вперше на наступному рівні освітньої послідовності, передбаченої законом "Про освіту", а також докторантів, інтернів та резидентів. Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Окрім студентів, зміни стосуються і викладачів. Мобілізація не торкнеться наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють у закладах вищої, фахової передвищої, професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти. Виняток діятиме за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Також захист від мобілізації отримають педагогічні працівники державних і комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 2025 року вже працювали у відповідних закладах і продовжують виконувати обов’язки з навантаженням не менше 0,75 ставки. Йдеться, зокрема, про ті установи, що працюють у напрямах науково-технічної, еколого-натуралістичної, дослідницької чи військово-патріотичної освіти.

Нагадаємо, уряд дав дозвіл бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури.

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