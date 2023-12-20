Хто з українців може отримати субсидію на понаднормову площу житла

Як оформити субсидію на понаднормову площу

Українці, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть подати заяву на отримання субсидії від держави. Закон визначає категорії громадян, яким житлова субсидія може призначатися на понаднормову площу житла.

Житлова субсидія на понаднормову площу житла призначається у разі, якщо про це зазначено у заяві. У Пенсійному фонді України пояснили, хто має право на субсидію на понаднормову площу.

Читайте також: Як непрацюючим пенсіонерам отримати житлову субсидію

Субсидія на понаднормову площу житла може бути призначена:

непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі;

пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, за умови, що вони досягли встановленого законом пенсійного віку.

Соціальні норми житла, в межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, визначено постановою Уряду від 06.08.2014 № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

Розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг визначається індивідуально для кожного домогосподарства. Він залежить від таких факторів, як:

розмір доходу домогосподарства;

розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

кількість осіб у домогосподарстві;

соціальний статус домогосподарства.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг нараховується з 1-го числа місяця, в якому подано заяву, до кінця опалювального сезону.

Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для цього потрібно надати такі документи:

заяву;

копію паспорта;

копію реєстраційного облікового номера платника податків;

копію довідки про доходи;

копію довідки про склад сім'ї;

копію документу, що підтверджує право власності на житло (у разі наявності).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!