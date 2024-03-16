Хто з українців отримає підвищення соціальної допомоги з 1 квітня

Кому з українців збільшать соціальну допомогу у квітні 2024 року

З 1 квітня 2024 року значно зростуть розміри соціальної допомоги для дітей загиблих (померлих) захисників та захисниць, які добровільно брали участь в обороні України.

Це чудова новина, адже раніше розмір виплат для цієї категорії дітей був значно нижчим. Збільшення допомоги ініціювало Міністерство у справах ветеранів, і воно було ухвалено Урядом України, пише today.ua.

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Тепер розмір допомоги на одну неповнолітню дитину буде 7800 гривень, а на кожну дитину, якщо у сім'ї більше двох дітей - 6100 гривень.

Це значно більше, ніж 2361 гривню, які отримували такі діти раніше.

Підвищення допомоги - це питання відновлення соціальної справедливості, адже діти загиблих добровольців, які стали на захист держави після 24 лютого 2022 року, отримували виплати нижче за інших дітей загиблих Захисників.

Це рішення Уряду - це крок до того, щоб всі діти загиблих захисників України отримували однакову підтримку.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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