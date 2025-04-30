Хто може отримати соціальні виплати у 2025 році та чи буде збільшена допомога при народженні дитини

Система соціального забезпечення в Україні відіграє ключову роль у підтримці людей, які опинились у складних життєвих обставинах. У 2025 році очікуються певні новації, які стосуються як розміру виплат, так і принципів їх нарахування.

Останнім часом все активніше обговорюється реформування системи соціального забезпечення з метою зробити її прозорішою, справедливішою та більш ефективною. Очікується, що нововведення забезпечать підтримку саме тим, хто справді її потребує. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Хто має право на державну соціальну допомогу?

Згідно з даними порталу "Дія", право на допомогу мають:

Особи віком від 65 років без права на пенсію;

Люди з інвалідністю (особливо I група);

Діти померлого годувальника без страхового стажу;

Одинокі люди, які потребують догляду (за рішенням ЛКК).

Окремо на допомогу на догляд можуть претендувати:

Військовослужбовці з інвалідністю;

Одинокі пенсіонери, що потребують постійної опіки;

Малозабезпечені особи віком від 80 років.

Соціальний захист: основні напрямки

Соціальний захист включає цільові виплати (субсидії, допомогу інвалідам, підтримку малозабезпечених тощо), які здебільшого фінансуються з державного бюджету. Його ключова мета — гарантувати базовий рівень життя тим, хто не здатен самостійно забезпечити себе.

Чи зміниться розмір виплат у 2025 році?

Розмір більшості виплат залежить від прожиткового мінімуму, який у 2025 році залишився на рівні 2920 грн.

Основні категорії населення мають такі показники:

Діти до 6 років — 2563 грн

Вік 6–18 років — 3196 грн

Працездатні особи — 3028 грн

Особи, що втратили працездатність — 2361 грн

Попри відсутність зростання ПМ, держава планує уніфікувати підхід до нарахування допомоги. Замість орієнтації на ПМ, враховуватимуться доходи домогосподарства. Якщо сукупний дохід менший за умовну базову потребу — різницю компенсуватиме держава.

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Державні витрати на соціальне забезпечення

У 2025 році передбачено виділити близько 420,7 млрд грн на соціальні програми. З них фінансуватимуться:

Допомога малозабезпеченим;

Виплати по вагітності, пологах;

Підтримка дітей з інвалідністю;

Допомога опікунам;

Аліменти;

Підтримка людей, які доглядають за хворими.

Виплати у зв’язку з народженням дитини: чи зміняться?

Станом на 2025 рік сума допомоги при народженні дитини залишається фіксованою — 41 280 грн (10320 грн одноразово + по 860 грн щомісяця 3 роки).

Однак у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11072, який передбачає підвищення цієї допомоги та її прив’язку до прожиткового мінімуму. Пропонується:

150 ПМ — за першу дитину

100 ПМ — за другу

50 ПМ — за третю і наступних.

Раніше ми розповідали, хто має право на соцпенсію та з якого віку її призначають.

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