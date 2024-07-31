Хто у серпні першим отримає повістки на проходження ВЛК: адвокат назвав всі категорії

У серпні першими отримають повістки на проходження військово-лікарської комісії ті українці, які оновили дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання.

Як пояснив адвокат Роман Сімутін у коментарі ТСН, попри вручення повісток, не всі з тих, хто їх отримав, будуть призвані до війська, оскільки значна частина військовозобов’язаних має законні підстави для відстрочки від мобілізації.

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"З понад 4,6 мільйона військовозобов’язаних, які оновили дані, приблизно половина може мати відстрочки або бронювання. Тому кількість тих, хто може отримати повістку, значно менша", – пояснив адвокат.

Якщо ж військовозобов’язаний не оновив свої дані і його немає в електронній базі "Оберіг", то працівники ТЦК можуть вручити йому повістку особисто або виявити його під час перевірки документів на блокпостах.

Що стосується штрафів за ухилення, Сімутін спрогнозував, що вони можуть з’явитися вже наприкінці серпня, приблизно після 20 числа. Це стосується тих військовозобов’язаних, які отримали повістки після 16 липня, але проігнорували вимогу прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"На ухилянтів можуть накласти штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тобто, якщо хтось отримав повістку, а потім ігнорував її, то ризикує отримати штраф", – зазначив юрист.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри заявили, що для бронювання від мобілізації не потрібно проходити ВЛК.

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