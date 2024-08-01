Хто в Україні отримує найвищі зарплати: дані Держстату

Міністерство економіки представило нові дані щодо очікуваної інфляції та рівня заробітних плат у 2024 році. За останніми оцінками, рівень інфляції буде дещо нижчим, ніж передбачалося раніше, і становитиме близько 5,4% у середньому за рік та 7,9% наприкінці року.

Водночас середньомісячна заробітна плата українців, за прогнозами Мінекономіки, зросте до 20 581 гривні, що свідчить про певне покращення добробуту населення.

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Тим часом за даними Державного комітету статистики, середня зарплата українців у першому кварталі 2023 року становила 18 903 гривень.

Зарплати в Україні. Джерело: ukrstat.gov.ua Зарплати в Україні. Джерело: ukrstat.gov.ua

Найменше платять у сфері будівництва (14 561 грн), культури та спорту (13 663 грн) та освіти (12 649 грн).

Зарплати в Україні. Джерело: ukrstat.gov.ua Зарплати в Україні. Джерело: ukrstat.gov.ua

Найвищі зарплати у сферах інформації та телекомунікацій, а також фінансової та страхової діяльності. Співробітникам цих галузей платять від 39 до 50 тисяч гривень.

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