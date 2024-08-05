Куди звертатись військовослужбовцю після звільнення з ЗСУ

Після звільнення зі Збройних Сил України важливо не забути про кілька важливих формальностей. Одна з них – це візит до ТЦК. Там вам необхідно буде оформити документи, пов'язані з демобілізацією, і стати на військовий облік. Якщо ви були контрактником, вам також можуть запропонувати пройти медичне обстеження для отримання характеристики для резерву. Про це пише Новини.PRO.

Після звільнення зі Збройних Сил України вам необхідно:

Звернутися до ТЦК: Прибути до територіального центру комплектування за місцем проживання. Пред'явити документи: Паспорт, військовий квиток та інші необхідні документи. Пройти медичне обстеження (якщо потрібно): Контрактники проходять медичне обстеження для отримання характеристики для резерву. Оформити документи: Співробітники ТЦК допоможуть вам оформити всі необхідні документи.

Читайте також: Скасування відстрочки від мобілізації з 1 серпня: кого торкнуться зміни

Ключові моменти, які варто підкреслити:

Обов'язковість постановки на військовий облік після демобілізації.

Терміни звернення до ТЦК (протягом 5 днів).

Необхідність проходження медичного обстеження для контрактників.

Важливість постановки на військовий облік для отримання соціальних гарантій.

Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!