Куряче філе можна заморожувати повторно: експертка здивувала поясненням

Чимало господинь знає, що розморожене м'ясо не варто повторно заморожувати. Зокрема, це пов'язано з погіршенням смаку та текстурою.

Втім, фахівчиня з безпеки харчових продуктів у Міністерстві сільського господарства США (USDA) Мередіт Карозерс переконує, що куряче м'ясо можна заморожувати повторно. Головне дотримуватися певних правил, повідомляє Inverse.

Зазначається, що м'ясо, що зберігалося у холодильнику, можна повторно класти до морозилки. У такому випадку змін у смаку чи текстурі не буде.

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За температури до 5 градусів Цельсія швидкість розмноження бактерій максимально повільна. Таким чином, можна не перейматися через сальмонелу чи кишкову паличку.

Втім, якщо м'ясо після розмороження перебувало за вищої температури, варто керуватися правилом двох годин. Саме стільки часу потрібно бактеріям, щоб активно розмножитися.

У м'ясі, яке перебувало поза холодом довше, бактерії можуть встигнути виробити термостійкі токсини, які не знищить теплова обробка.

Поліпшити смак розмороженого продукту можна, просто додавши під час приготування трошки води. Вона вбереться у текстуру страви і значною мірою відновить смак.

Нагадаємо, що багато хто зберігає хліб у холодильнику, але це не дуже хороша ідея. Фахівці переконують, що у такій ситуації хліб ризикує зіпсуватися швидше.

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