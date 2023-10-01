Куриное филе можно замораживать повторно: эксперт удивила объяснением

Многие хозяйки знают, что размороженное мясо не стоит повторно замораживать. В частности это связано с ухудшением вкуса и текстурой.

Впрочем, специалист по безопасности пищевых продуктов в Министерстве сельского хозяйства США (USDA) Мередит Карозерс утверждает, что куриное мясо можно замораживать повторно. Главное соблюдать определенные правила, сообщает Inverse.

Отмечается, что хранившееся в холодильнике мясо можно повторно класть до морозилки. В таком случае изменений во вкусе или текстуре не произойдет.

Читайте также: Как разморозить мясо за 10 минут без микроволновки

При температуре до 5 градусов Цельсия скорость размножения бактерий максимально медленная. Таким образом, можно не беспокоиться из-за сальмонеллы или кишечной палочки.

Впрочем, если мясо после размораживания находилось при более высокой температуре, следует руководствоваться правилом двух часов. Именно столько времени необходимо бактериям, чтобы активно размножиться.

В мясе, находившемся вне холода дольше, бактерии могут успеть выработать термостойкие токсины, которые не уничтожат тепловая обработка.

Улучшить вкус размороженного продукта можно, просто прибавив во время приготовления немного воды. Она впитается в текстуру блюда и в значительной степени восстановит вкус.

Напомним, что многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!