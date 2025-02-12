Курс долара в Україні на порозі змін: що готують банки для гривні

Очікується, що в українських банках курс готівкового долара зазнає суттєвих змін. Прогнози вказують на те, що до кінця поточного робочого тижня (що завершується 14 лютого) вартість долара буде коливатися в межах від 41,2 до 42 грн.

На вечір 10 лютого банки здійснювали покупки долара по середній ціні 41,35 грн, а продавали його за 41,9 грн. Тому не виключено, що на цьому тижні долар подешевшає в купівлі та подорожчає у продажу. Фінансовий аналітик Олексій Козирев також озвучив свої прогнози щодо курсу, пише Мінфін.

За його словами, в обмінних пунктах долар може коштувати від 41,3 до 41,9 грн. На вечір 10 лютого курс у них становив 41,38 грн у купівлі та 41,72 грн у продажу. Як і в банках, у обмінниках прогнозується здешевлення долара при купівлі та його подорожчання при продажу.

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"Більшість обмінників банків та фінансових компаній встановлюватимуть спред (різницю між курсами купівлі та продажу долара) в межах від 20 до 25 копійок", – зазначено у повідомленні.

Загалом, за словами аналітика, цього тижня очікується кілька подій, які можуть суттєво вплинути на динаміку валютного ринку в Україні. Серед них:

Наближення терміну податкових платежів для бізнесу.

Як пояснив Козирев, кошти, які компанії отримали в кінці 2024 року за рахунок розрахунків із бюджетом, вже були витрачені. Водночас на ринку спостерігається зниження купівельної активності серед населення.

"Це означає, що бізнес не має значних залишків вільної гривневої ліквідності з торгового обороту. У поточних умовах це є позитивним фактором для національної валюти, оскільки зменшується тиск на курс на міжбанку", –пояснив експерт.

Активізація попиту на валюту серед українців.

Українці, як очікується, продовжать купувати валюту більше, ніж продавати. Активне скупчення валюти громадянами в касах банків, на картки та валютні депозити "змушує банки відновлювати свої валютні резерви на міжбанку", що створює додатковий тиск на курс гривні як на торгах, так і на готівковому ринку.

"Зважаючи на вихідний у США 17 лютого (через День президента американські банки не працюватимуть), активність на міжбанку цього тижня буде досить стабільною. Без звичного ринку, зниження активності очікується в п’ятницю", – підсумував Козирев.

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