Курс доллара в Украине на пороге изменений: что готовят банки для гривны

Ожидается, что в украинских банках курс наличного доллара претерпевает существенные изменения. Прогнозы указывают на то, что до конца текущей рабочей недели (завершающейся 14 февраля) стоимость доллара будет колебаться в пределах от 41,2 до 42 грн.

На вечер 10 февраля банки совершали покупки доллара по средней цене 41,35 грн, а продавали его за 41,9 грн. Поэтому не исключено, что на этой неделе доллар подешевеет в покупке и подорожает в продаже. Финансовый аналитик Алексей Козырев также озвучил свои прогнозы по курсу, пишет Минфин.

По его словам, в обменных пунктах доллар может стоить от 41,3 до 41,9 грн. На вечер 10 февраля курс у них составлял 41,38 грн. в покупке и 41,72 грн. в продаже. Как и в банках, в обменниках прогнозируется удешевление доллара при покупке и их подорожание при продаже.

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"Большинство обменников банков и финансовых компаний будут устанавливать спрэд (разницу между курсами покупки и продажи доллара) в пределах от 20 до 25 копеек", – говорится в сообщении.

В целом, по словам аналитика, на этой неделе ожидается несколько событий, которые могут оказать существенное влияние на динамику валютного рынка в Украине. Среди них:

Приближающийся срок налоговых платежей для бизнеса.

Как пояснил Козырев, средства, полученные компанией в конце 2024 года за счет расчетов с бюджетом, уже были потрачены. В то же время, на рынке наблюдается снижение покупательной активности среди населения.

"Это означает, что бизнес не имеет значительных остатков свободной гривневой ликвидности по торговому обороту. В текущих условиях это является положительным фактором для национальной валюты, поскольку уменьшается давление на курс на межбанке", – пояснил эксперт.

Активизация спроса на валюту посреди украинцев.

Украинцы, как ожидается, продолжат покупать валюту больше, чем продавать. Активное скопление валюты гражданами в кассах банков, на карты и валютные депозиты "заставляет банки восстанавливать свои валютные резервы на межбанке", что создает дополнительное давление на курс гривны как на торгах, так и на наличном рынке.

"Ввиду выходного в США 17 февраля (через День президента американские банки не будут работать), активность на межбанке на этой неделе будет достаточно стабильной. Без привычного рынка, снижение активности ожидается в пятницу", – подытожил Козырев.

Раньше мы рассказывали, почему украинцам следует инвестировать в доллары.

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