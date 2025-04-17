Какой размер пенсии в УБД вместе с надбавками в 2025 году: ответ ПФУ

В 2025 году в Украине был установлен новый минимальный размер пенсии для участников боевых действий - 5528 гривен. Размер пенсионных выплат для этой категории, как и для кадровых военных, определяется в зависимости от страхового стажа или лет выслуги.

Чтобы выйти на пенсию, участник боевых действий или кадровый военный должен иметь соответствующий страховой стаж. Мужчины имеют право оформить пенсию в 55 лет при наличии не менее 25 лет трудового стажа, а женщины в 50 лет, если их стаж составляет не менее 20 лет. Для кадровых военных также действуют требования по выслуге: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Однако даже в случае меньшей выслуги пенсию можно получить при наличии достаточного страхового стажа, но тогда применяется другой коэффициент при расчете. Об этом говорится в материале издания "Фокус".

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При полной выслуге пенсия назначается в размере 65% от базовой суммы, с возможностью повышения на 3% за каждый дополнительный год службы. Однако общий размер выплат не может превышать 70%. Если выслуга меньше, но есть соответствующий трудовой опыт, пенсия рассчитывается как 50% от базового размера с добавлением 1% за каждый год сверх нормы, но с таким же ограничением в 70%.

К основной пенсии предусмотрены надбавки. Например, если военнослужащий или участник боевых действий потерял трудоспособность, ему предоставляется доплата в размере 25% прожиточного минимума, что составляет 590,25 грн. Кроме того, предусмотрено ежемесячное пособие на проживание — 40 грн. Если после учета всех надбавок пенсия не дотягивает до минимального уровня в 5528 грн, государство компенсирует разницу отдельной доплатой.

Также следует учитывать, что в случае прохождения службы в особых условиях, например на режимных объектах, возможно дополнительное повышение пенсии.

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