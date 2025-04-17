Який розмір пенсії в УБД разом з надбавками у 2025 році: відповідь ПФУ

У 2025 році в Україні був встановлений новий мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій — 5 528 гривень. Розмір пенсійних виплат для цієї категорії, як і для кадрових військових, визначається залежно від страхового стажу або років вислуги.

Щоб вийти на пенсію, учасник бойових дій або кадровий військовий повинен мати відповідний страховий стаж. Чоловіки мають право оформити пенсію у 55 років за наявності не менше 25 років трудового стажу, а жінки — у 50 років, якщо їхній стаж становить щонайменше 20 років. Для кадрових військових також діють вимоги щодо вислуги: 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. Однак навіть у випадку меншої вислуги пенсію можна отримати за наявності достатнього страхового стажу, але тоді застосовується інший коефіцієнт при розрахунку. Про це йдеться в матеріалі видання "ФОКУС".

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У разі повної вислуги пенсія призначається в розмірі 65% від базової суми, з можливістю підвищення на 3% за кожен додатковий рік служби. Проте загальний розмір виплат не може перевищувати 70%. Якщо вислуга менша, але є відповідний трудовий досвід, пенсія розраховується як 50% від базового розміру з додаванням 1% за кожен рік понад норму, але з таким же обмеженням у 70%.

До основної пенсії передбачено надбавки. Наприклад, якщо військовослужбовець або учасник бойових дій втратив працездатність, йому надається доплата у розмірі 25% прожиткового мінімуму, що наразі становить 590,25 грн. Крім того, передбачена щомісячна допомога на проживання — 40 грн. Якщо після врахування всіх надбавок пенсія не дотягує до мінімального рівня у 5 528 грн, держава компенсує різницю окремою доплатою.

Також варто враховувати, що у разі проходження служби в особливих умовах, наприклад, на режимних об'єктах, можливе додаткове підвищення пенсії.

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