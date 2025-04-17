Солнечно и сухо в большинстве регионов: прогноз погоды в Украине на 18 апреля.

В Украину на несколько дней вернется настоящее весеннее тепло. 18 апреля большинство регионов ожидает сухая погода с умеренным юго-восточным ветром.

В пятницу, 18 апреля, сухая и тёплая погода сохранится почти по всей территории Украины. Лишь в отдельных районах Закарпатья и Прикарпатья возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер останется юго-восточным, 7-12 м/с. Об этом сообщает Укргидромицентр.

В ночные часы температура будет достигать +7…+12°, а днем – +18…+23°, в западных областях местами до +26°.

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В Киеве в этот день также сохранится ясная погода без осадков. Ночью ожидается +10…+12°, днем – до +22°.

Ранее мы говорили о прогнозе погоды в Украине на 15 апреля.

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