Июнь и тарифы: готовиться ли украинцам к более высоким счетам за свет

За последние два года тарифы на электроэнергию в Украине традиционно менялись с 1 июня. Однако в этом году ситуация может оказаться другой – после завершения отопительного сезона стоимость света, вероятно, останется на нынешнем уровне.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, в настоящее время в правительстве не обсуждается вопрос повышения цен на коммунальные услуги.

"На сегодняшний день в Кабмине не ведется никаких дискуссий об изменении тарифов. Мы не рассматривали возможность их увеличения в ближайшей перспективе", – отметил Шмыгаль.

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Таким образом, после 30 апреля украинцы и дальше будут платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время, стоит напомнить, что в предыдущие годы аналогичные заявления не всегда соответствовали фактическому развитию событий – тарифы менялись впоследствии.

В последний раз цена на электроэнергию выросла именно 1 июня 2024 года. Повышение объяснили необходимостью финансирования работ по восстановлению энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак.

Ранее сообщалось, что с мая часть украинцев может потерять право на субсидии – после завершения отопительного сезона правительство планирует пересмотреть список получателей помощи.

Напомним, некоторым украинцам приходится оплачивать коммуналку за своих соседей.

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