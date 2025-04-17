Сумма удивит: какой размер пенсии можно получить при средней зарплате

В Украине при среднем уровне заработной платы и наличии 35 лет трудового стажа пенсионная выплата может составлять 5269,9 гривны. По информации Пенсионного фонда, для получения такой пенсии нужно платить взносы с зарплаты в размере 18 589 гривен.

По подсчетам OBOZ.UA, при наличии 40 лет стажа и стабильном получении средней зарплаты на протяжении всего трудового пути, в 2025 году размер пенсии составит 6022,8 гривны. С увеличением заработной платы сумма пенсионных выплат также будет существенно расти.

К примеру, если ваша заработная плата была на 50% выше средней (на сегодня это 27 883 грн), то при наличии 35 лет стажа вы можете рассчитывать на пенсию в размере 7904,9 грн. В случае, если стаж составляет 40 лет, выплата возрастет до 9034,2 грн.

Читайте также: Часть женщин в Украине не сможет выйти на пенсию в 60 лет: причины

Какие пенсии получают украинцы

На апрель 2025 года средний размер пенсии в Украине составляет 6341,1 грн, что на 552 грн больше по сравнению с началом года. В то же время средняя пенсия судей за этот период выросла на 1281 грн и составляет 108 321,6 грн.

Всего в Украине пенсию по возрасту получают 10,3 миллиона человек. Из них около 7,5 миллиона получают пенсию по возрасту, а остальные – пенсии за выслугу лет (средний размер которой составляет 12,3 тыс. грн), социальные пенсии и пенсии по инвалидности.

Пенсию до 5 тыс. грн получают 4,5 миллиона граждан Украины. Около 1,5 миллиона человек получают пенсию, превышающую 10 тыс. грн. Стоит отметить, что в январе 2024 года средний размер пенсии был на 955 грн меньше и составлял лишь 5385,25 грн.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!