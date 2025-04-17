Последний звонок 2025: когда дети в Украине уйдут на летние каникулы

Продолжается последняя четверть 2024-2025 учебного года. В связи с продленным карантином и смещением весенних каникул в ряде областей, многие интересуются, когда именно в школах прозвучит последний звонок.

В сети начала распространяться ложная информация о начале каникул с 1 июля, поэтому "24 Канал" решил разъяснить ситуацию, ссылаясь на официальные данные с сайта Верховной Рады.

Согласно Постановлению Кабмина Украины №841 от 23 июля 2024 года "О начале учебного года во время военного положения", учебный год 2024-2025 начался 2 сентября 2024-го и продлится до 30 мая 2025-го. Таким образом, дата последнего звонка в школах – 30 мая 2025 года.

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Поскольку постановление остается в силе, учебные заведения продолжают действовать согласно его положениям. Следовательно, летние каникулы для школьников начнутся 1 июня 2025 года и продлятся до 31 августа.

Впрочем, по информации Министерства образования, каждое учебное заведение имеет право самостоятельно определять структуру учебного года и формат проведения обучения. Это, в частности, зависит от того, как военные условия сказались на психологическом состоянии и образовательном уровне учащихся, есть ли пробелы в знаниях, а также от ситуации с безопасностью и энергоснабжением.

Иначе говоря, учебные заведения имеют право самостоятельно устанавливать даты школьных каникул. Некоторые школы уже воспользовались этим правом, сместив график во время карантина в феврале-марте. В то же время есть примеры переноса каникул на 16-23 апреля – на время празднования Пасхи.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из педагогов в апреле получит дополнительные 2000 грн.

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