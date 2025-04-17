Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 18 апреля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, и именно поэтому многие люди в такие периоды испытывают головные боли, усталость или даже нервное напряжение. Особенно это заметно для тех, кто реагирует на погодные изменения.

По информации Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), уровень геомагнитной активности на ближайшие три дня будет достаточно высоким. 18 апреля геомагнитная активность немного спадет: К-индекс опустится до 4, то есть до среднего уровня.

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Следует помнить, что данные о магнитных бурях обновляются каждые несколько часов, так что ситуация может изменяться. Рекомендуется периодически проверять свежие прогнозы, чтобы быть готовыми к возможным изменениям самочувствия.

Магнитная буря – это явление, вызванное активностью на Солнце. После вспышек из звезды выбрасывается большое количество заряженных частиц, которые с высокой скоростью преодолевают пространство и достигают Земли. Попадая в магнитосферу нашей планеты, эти частицы вызывают геомагнитные возмущения, называемые магнитными бурями.

Состояние магнитной активности измеряют по шкале К-индекса. Если его значение достигает 5 и более, речь идет о буре, которая может влиять как на технику (в частности спутники, GPS и мобильную связь), так и на здоровье людей. Особенно заметное влияние фиксируется при К-индексе 7 и выше – в это время возможно даже образование полярного сияния.

Для многих людей период магнитных бурь сопровождается ухудшением самочувствия. В частности, это может быть головная боль, общая слабость, изменения АД, бессонница, раздражительность или обострение хронических болезней. В такие дни важно следить за своим состоянием, стараться избегать переутомления, правильно питаться, уменьшить потребление кофе и алкоголя, отдыхать на свежем воздухе, по возможности за пределами города, и не забывать о водном балансе. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует быть особенно внимательными и держать под рукой необходимые лекарства. Контрастный душ утром может помочь взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться и снять напряжение.

Следовательно, в ближайшие дни ожидаются мощные магнитные бури, поэтому людям, чувствительным к изменениям в космической погоде, следует быть внимательнее к своему здоровью и по возможности снизить физические и эмоциональные нагрузки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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