Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 18 квітня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, і саме тому багато людей у такі періоди відчувають головний біль, втому або навіть нервове напруження. Особливо це помітно для тих, хто чутливо реагує на погодні зміни.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), рівень геомагнітної активності на найближчі три дні буде доволі високим. 18 квітня, геомагнітна активність трохи спаде: К-індекс опуститься до 4, тобто до середнього рівня.

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Слід пам’ятати, що дані про магнітні бурі оновлюються кожні кілька годин, тож ситуація може змінюватися. Рекомендується періодично перевіряти свіжі прогнози, щоб бути готовими до можливих змін у самопочутті.

Магнітна буря — це явище, спричинене активністю на Сонці. Після спалахів із зірки викидається велика кількість заряджених частинок, які з високою швидкістю долають простір і досягають Землі. Потрапляючи в магнітосферу нашої планети, ці частинки викликають геомагнітні збурення, що й мають назву магнітних бур.

Стан магнітної активності вимірюють за шкалою К-індексу. Якщо його значення сягає 5 і більше, мова йде про бурю, яка вже може впливати як на техніку (зокрема супутники, GPS та мобільний зв’язок), так і на здоров’я людей. Особливо помітний вплив фіксується при К-індексі 7 і вище — у цей час можливе навіть утворення полярного сяйва.

Для багатьох людей період магнітних бур супроводжується погіршенням самопочуття. Зокрема, це може бути головний біль, загальна слабкість, зміни артеріального тиску, безсоння, дратівливість або загострення хронічних хвороб. У такі дні важливо слідкувати за своїм станом, намагатися уникати перевтоми, правильно харчуватися, зменшити споживання кави та алкоголю, відпочивати на свіжому повітрі, за можливості — за межами міста, і не забувати про водний баланс. Тим, хто має хронічні захворювання, варто бути особливо уважними та тримати під рукою необхідні ліки. Контрастний душ вранці може допомогти підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися й зняти напругу.

Отже, у найближчі дні очікуються потужні магнітні бурі, тож людям, чутливим до змін у космічній погоді, варто бути уважнішими до свого здоров’я та по можливості знизити фізичні та емоційні навантаження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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