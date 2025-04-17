Чтобы не поссориться с соседом: какой высоты можно ставить забор по закону

Часто бывает, что добрососедские отношения портятся из-за слишком высокого забора, который один из владельцев решает установить на границе участков. Однако следует помнить, что размеры ограждения регулируются законодательными нормами, и их необходимо соблюдать.

По словам юриста Юлии Юрченко, которую цитирует 24 Канал, владельцы частных участков имеют право устанавливать ограждение как со стороны улицы, так и на границе с соседями. В то же время высота такой конструкции не должна превышать границ, определенных законодательством.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №406 от 7 июня 2017 года, определен перечень строительных работ, не требующих получения разрешений и после завершения которых объекты не подлежат обязательному вводу в эксплуатацию. В частности, в пункте 6 этого документа говорится, что установка временных сооружений без фундамента – среди которых и заборы на территории частных, садовых или дачных участков – разрешается без разрешительной документации.

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Как пояснила юрист, действующее законодательство действительно позволяет устанавливать временные ограждения на частных земельных наделах без предварительного согласования при отсутствии фундамента.

На что обратить внимание при возведении забора

Следует помнить о требованиях Государственных строительных норм (ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустройство территорий"). Согласно пункту 6.7, в пределах усадебной застройки разрешена высота забора между соседними участками – не более 2 метров, а со стороны улицы – не выше 2,5 метра. Эти ограничения направлены на обеспечение надлежащего освещения и вентиляции близлежащих территорий.

Также в соответствии с положениями Земельного кодекса Украины, владельцы или пользователи земель должны использовать их способом, который не создает существенных неудобств соседям. Речь идет, в частности, об избегании затенения, дыма, шума, неприятных запахов и другого дискомфорта для жителей смежных участков.

В случае если установленный забор нарушает законные интересы собственника смежного земельного участка или не отвечает требованиям действующего законодательства, сосед имеет право обратиться в суд с целью защиты своих прав.

Юрист подчеркнула, что при установке ограждения следует учитывать не только нормы права, но и интересы других совладельцев земельных участков. Соблюдение установленных правил поможет избежать споров и недоразумений с соседями в дальнейшем.

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