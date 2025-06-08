Квартира в Британії: скільки часу знадобиться українцю, щоб заробити на власне житло

Час, необхідний для накопичення коштів на власне житло в Англії, залежить від конкретного міста. До прикладу, у Лондоні для цього може знадобитися більше ніж 23 роки.

Скільки часу потрібно мешканцям різних регіонів Англії, аби зібрати достатньо грошей на квартиру. Про це повідомляє 24 Канал.

Ціни на житло у різних регіонах Англії

Наприкінці травня 2025 року уряд Великої Британії оприлюднив статистику щодо середніх цін на нерухомість за березень цього року. За цими даними, середня вартість квартир у різних куточках Англії становить:

Східний Мідленд (міста Ноттінгем, Лестер, Лінкольн, Дербі, Нортгемптон) – близько 244 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 328 тисяч доларів);

Східна Англія (Кембридж, Лутон) – 344 тисячі фунтів стерлінгів (463 тисячі доларів);

Лондон – 552 тисячі фунтів стерлінгів (743 тисячі доларів);

Північно-Східна Англія (Ньюкасл-апон-Тайн, Тайнсайд) – 168 тисяч фунтів стерлінгів (226 тисяч доларів);

Північно-Західна Англія (Ліверпуль, Манчестер) – 217 тисяч фунтів стерлінгів (292 тисячі доларів);

Південно-Східна Англія (Оксфорд, Портсмут, Саутгемптон) – 386 тисяч фунтів стерлінгів (519 тисяч доларів);

Південно-Західна Англія (Бристоль, Ексетер, Глостер) – 311 тисяч фунтів стерлінгів (418 тисяч доларів);

Західний Мідленд (Бірмінгем, Ковентрі, Шрусбері) – 250 тисяч фунтів стерлінгів (336 тисяч доларів);

Йоркшир і Гамбер (Йорк, Кінгстон-апон-Галл, Шеффілд) – 211 тисяч фунтів стерлінгів (284 тисячі доларів).

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Медіанні зарплати по регіонах Англії

Згідно з даними NimbleFins, середня річна медіанна зарплата в Англії становить 37 430 фунтів стерлінгів. Розглянемо показники по окремих регіонах:

Східний Мідленд – 33 973 фунти стерлінгів (приблизно 45 728 доларів);

Східна Англія – 36 949 фунтів стерлінгів (49 734 долари);

Лондон – 47 455 фунтів стерлінгів (63 875 доларів);

Північно-Східна Англія – 32 960 фунтів стерлінгів (44 364 долари);

Північно-Західна Англія – 35 170 фунтів стерлінгів (47 339 доларів);

Південно-Східна Англія – 39 038 фунтів стерлінгів (52 545 доларів);

Південно-Західна Англія – 35 634 фунти стерлінгів (47 964 долари);

Західний Мідленд – 34 938 фунтів стерлінгів (47 027 доларів);

Йоркшир і Гамбер – 34 401 фунт стерлінгів (46 304 долари).

Скільки часу потрібно відкладати на житло

Для спрощення розрахунків припустимо, що українці, які живуть в Англії, отримують середню зарплату і можуть відкладати половину свого доходу на покупку квартири.

В таких умовах накопичення на власне житло займе приблизно:

Східний Мідленд – понад 14 років;

Східна Англія – більше 18 років;

Лондон – понад 23 роки;

Північно-Східна Англія – близько 10 років;

Північно-Західна Англія – понад 12 років;

Південно-Східна Англія – майже 20 років;

Південно-Західна Англія – понад 17 років;

Західний Мідленд – понад 14 років;

Йоркшир і Гамбер – понад 12 років.

Варто зазначити, що ці підрахунки є орієнтовними, адже не враховують індивідуальні зарплати, цінові коливання на житло, а також можливості конкретної людини або родини регулярно відкладати визначену суму.

Раніше ми розповідали, які типи житла українці більше не хочуть купувати у 2025 році.

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