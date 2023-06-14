Лайфхак, щоб спати зручніше: Що робити, якщо подушка занадто тонка

Часто виникає ситуація, коли довгоочікуваний відпочинок вночі не приносить очікуваного задоволення через незручність подушки. Тонка подушка може суттєво порушити якість вашого сну, що не дивно, оскільки вона не забезпечує достатньо комфорту для засинання в приємних умовах.

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Якщо ви стикаєтесь з такою проблемою, не поспішайте вирушати за новою подушкою до магазину – така несподівана покупка може серйозно вплинути на ваш бюджет. Рішення проблеми може бути досить простим – потрібна лише наволочка.

Єдине вимога до постільної білизни полягає у тому, що її розміри повинні бути меншими, ніж розміри подушки. Спати на тонкій подушці стане набагато приємніше, якщо на неї надіти "тісну" наволочку.

А як додатковий бонус, коли мова заходить про постільні речі, ось ще один корисний лайфхак. Зберігати підковдри та простирадла з одного комплекту зручно можна, розклавши їх окремо по відповідним наволочкам.

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