Лайфхак для батьків: Як легко відмити сліди маркера з одягу, меблів та шкіри

Як прибрати плями від маркера з одягу, меблів та шкіри

Фломастери та маркери – це одні з основних інструментів, якими користуються школярі, але інколи їх може бути важко видалити з одягу, меблів та навіть зі шкіри.

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Проте OBOZREVATEL знайшов ефективні лайфхаки, які допоможуть вам позбутися цих неприємних плям без необхідності в дорогих хімічних засобах та витрати багато часу.

Одяг

На шкільній формі або будь-якому іншому одязі можуть з'являтися небажані плями від фломастера або маркера. Щоб видалити їх, вам знадобляться лише паперова серветка та антисептик для рук або будь-яка рідина, що містить спирт. Ось кроки:

Змочіть серветку спиртовим розчином і обережно протріть пляму з обох боків тканини. Спирт допоможе розчепити стійкі речовини, що містяться у маркері. Потім ще раз протріть пляму, але вже сухою серветкою, щоб увібрати зайву вологу. Продовжуйте ці дії, доки повністю не очистите одяг від плями. Виперіть речі вручну або в пральній машинці, ввімкнувши відповідний режим.

Меблі

Якщо ви помітили плями від маркера на меблях з тканини, то ви можете використати той самий спосіб із спиртовим розчином та паперовою серветкою. Також підійде прозорий лак для нігтів, оскільки він містить більше хімічних сполук і допоможе вивести стійкі плями. Просто нанесіть трохи лаку на пляму та протріть серветкою.

Шкіра

Якщо плями від маркера потрапили на шкіру, звичайне мило чи гель для душу можуть бути недостатньо ефективними. Ось кілька методів для видалення плям:

Використайте антисептик для рук. Нанесіть його на потрібні ділянки та легенько помасажуйте, а потім змийте водою. Якщо антисептик не допомагає, використайте розчин для зняття макіяжу. Нанесіть трохи рідини на ватний диск, обережно протріть плями та змийте водою.

Зауважте, що для шкіряних виробів також можна використовувати ці методи, але перед цим перевірте їх на непомітній ділянці, щоб не пошкодити матеріал.

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