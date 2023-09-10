Лід в морозилці: як швидко та безпечно його позбутися

Льод в морозилці може стати не лише незручністю, але й споживати додаткову енергію, анулюючи всі переваги сучасних холодильників. Щоб впоратися з цією проблемою та зберегти свої продукти в ідеальному стані, важливо знати, як позбутися льоду в ящиках морозильної камери.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що через велику кількість льоду деякі продукти можуть змінити свій смак.

Як безпечно розморозити морозильну камеру:

Крок 1: Відключіть та підготуйте морозильник

Перш за все, відключіть холодильник від мережі та вийміть всі продукти. Цей крок є важливим для безпеки та ефективності процесу розмороження.

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Крок 2: Розмороження

Зазвичай процес розмороження займає близько двох годин. Проте, якщо ви бажаєте прискорити цей процес, помістіть чашку з гарячою водою на полицю холодильника. Це допоможе льоду розтанути швидше.

Крок 3: Дезінфекція морозильки

Після розмороження зверніть увагу на дезінфекцію морозильної камери. Нанесіть два флакони хлоргексидину з пульверизатора на стінки морозильки. Потім протріть всі поверхні сухими серветками та залиште морозильку на 20-30 хвилин для провітрювання.

Крок 4: Захист від повторного утворення льоду

Останній крок – змочіть суху серветку в гліцерині і пройдіться по стінах, стелі та дну морозильної камери. Гліцерин запобігає утворенню нового льоду, мінімізуючи можливість повторної проблеми.

З дотриманням цих кроків ви зможете не лише позбавитися від льоду в морозильній камері, але і зберегти свою техніку в оптимальному стані та продовжити строк її служби.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як алюмінієву фольгу можна використовувати під час розморожування морозильних камер.

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