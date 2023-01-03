Легка провокація та комфорт: дизайнери показали найсексуальнішу сукню зимового сезону (фото)

Однією з найсексуальніших суконь зими стала сукня з відкритою спиною. Вона натхненна образом Мірей Дарк у фільмі "Високий блондин у чорному черевику".

Така сукня поєднує комфорт з легкою провокацією у вигляді оголеної спини. Про це пише Vogue.

Ця річ не буде обмежувати рухи та дозволить почуватися спокусливо. Універсальний відтінок – чорний — підкреслює фігуру та зробить зіркою вечірки будь-кого. Крім того, вона чудово підійде для повсякденних образів.

Якщо оригінальна сукня Guy Laroche майже відкривала сідниці Мірей Дарк, то сучасні дизайнери набагато скромніші з пропорціями.

Оригінальна сукня Guy Laroche для Мірей Дарк - сукня Мірей Дарк - Високий блондин у чорному черевику

Дизайнери Bottega Veneta обрали більш акуратний варіант, оскільки виріз доходить лише до попереку.

Найсексуальніша сукня сезону зима 2023 - модні тренди 2023

У Christopher Esber делікатно привернули увагу до талії.

Найсексуальніша сукня сезону зима 2023 - модні тренди 2023

Український бренд Olenich показав досить смілий експеримент. У новорічній колекції вони представили ефектну чорну сукню з відкритою спиною.

Найсексуальніша сукня сезону зима 2023 - модні тренди 2023

Не менш смілий образ показали в Mônot. Тут картинка говорить сама за себе.

Найсексуальніша сукня сезону зима 2023 - модні тренди 2023

Найсексуальніша сукня сезону зима 2023 - модні тренди 2023

Найсексуальніша сукня сезону зима 2023 - модні тренди 2023

Нагадаємо, що цієї зими деякі речі вже встигли себе зарекомендувати та стати трендовими. Серед них екошуби, балаклави, сукні-водолазки, шкіряні штани тощо. Більше про модні тренди зими – у матеріалі.

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