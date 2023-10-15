"Ліниві пельмені": Як приготувати швидкий пиріг із лавашу
Як зробити пиріг з лаваша
Ці ліниві пельмені з лаваша стануть відмінним обідом чи вечерею для всієї вашої сім'ї. Пам'ятайте, що ви завжди можете вносити зміни в рецепт, додавши свої улюблені інгредієнти або приправи.
Ось один з рецептів, який вам точно сподобається. Ця швидка і смачна страва готується всього за кілька хвилин і точно наситить всю вашу сім'ю, пише сайт simya.
Читайте також: Ідеально на обід: рецепт легкого кукурудзяного супу
Інгредієнти:
- 1 армянський (тонкий) лаваш
- 250–300 г фаршу (яловичина, свинина або комбінація)
- 2–3 яйця
- Сіль та перець за смаком
- 1 цибулина (дрібно нарізана)
- 150 г твердого сиру (натертого)
- 50 г кетчупу
- 100 г майонезу
- Опціонально: сметана або вершки для подачі
Приготування:
- Почніть з підготовки фаршу, як для звичайних пельменів. Велику миску змішайте мелений фарш, дрібно нарізану цибулю, сіль та перець за смаком. Це ваша начинка для лінивих пельменів.
- Розгорніть тонкий лаваш та залиште його протягом 10–15 хвилин, щоб він став більш пластичним. Потім обережно розстеліть лаваш на робочій поверхні.
- Поступово намажте поверхню лаваша фаршем, рівномірно розподіляючи його на всій площі. Після цього обережно скрутіть лаваш в рулет. Ви можете згорнути його в спіраль або розмістити фарш рівними рядами – вибір залишається за вами.
- У іншій мисці приготуйте заливку. Вбийте яйця, додайте кетчуп, майонез та спеції за смаком. Ретельно змішайте всі інгредієнти.
- Розташуйте рулет у виготовленому або змащеному деко. Обережно залийте заливкою з яєць, кетчупу та майонезу, переконайтеся, що вся поверхня покрита.
- Під час останніх 5–10 хвилин приготування посипте рулет тертим сиром, щоб створити апетитний золотистий верх.
- Попередньо розігріту духовку до 180 градусів. Розмістіть рулет в ній та готуйте протягом 30 хвилин або до отримання золотисто-рубінового кольору.
Радимо також звернути увагу на рецепт варення з яблук за 5 хвилин.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!