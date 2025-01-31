Пільгові місця у маршрутках: що зміниться в 2025 році

Хоча закон чітко визначає право на безплатний проїзд для певних категорій громадян, водії маршруток часто відмовляють їм у посадці, стверджуючи, що пільгові місця вже зайняті, або взагалі без жодних пояснень. Такі дії порушують права пасажирів і викликають запитання, чи мають перевізники право обмежувати кількість пільгових місць у транспорті.

У статті 12 Закону України "Про транспорт" зазначено, скільки пільгових місць має бути у маршрутках в 2025 році.

Чи можуть пільговикам відмовити в проїзді?

Згідно з Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", особи з інвалідністю та їх супроводжуючі мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, незалежно від кількості вільних місць. Закони "Про транспорт" та "Про автомобільний транспорт" категорично забороняють відмову пільговикам у перевезенні. Повний перелік осіб, що мають право на безплатний проїзд у маршрутних таксі, можна знайти за відповідним посиланням.

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Відмова в пільговому перевезенні є порушенням закону. Перевізники зобов'язані перевозити пільговиків без будь-яких обмежень, навіть якщо всі місця вже зайняті. У разі порушення прав пільгових пасажирів водії та перевізники можуть бути оштрафовані.

Згідно зі статтею 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за незаконну відмову в пільговому перевезенні варіюється від 8 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 136 до 170 грн). Якщо водій застосує силу або виштовхне пасажира з транспорту, штраф може зрости до 50 неоподаткованих мінімумів (850 грн).

Чому водії порушують права пільговиків

Однією з причин порушення прав пільговиків є відсутність чітких правил обліку перевезень цієї категорії пасажирів, що створює проблеми, зокрема у відшкодуванні витрат перевізникам. Місцева влада не завжди передбачає необхідні кошти для компенсації, через що перевізники змушені працювати без дотацій. Як результат, водії часто обмежують кількість пільговиків на борту, допускаючи лише 1-2 особи, а іншим пропонують чекати наступний транспорт.

Проте це не є виправданням для порушення законодавства. Водії не мають права відмовляти пільговим пасажирам у перевезенні. До того ж, для покриття витрат перевізники часто підвищують тарифи для непільгових пасажирів, що дозволяє компенсувати витрати на перевезення пільговиків.

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