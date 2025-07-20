Пільги для матерів УБД: що передбачено у 2025 році

Держава забезпечує учасників бойових дій різноманітною допомогою. Це включає пільги, знижки та інші форми підтримки.

Зокрема, таку допомогу можуть отримати й матері осіб, які мають статус УБД. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

На 2025 рік батьки та матері учасників бойових дій мають право на пільги щодо оплати житла, комунальних послуг та палива. Однак знижка на оплату опалення надається в залежності від площі житла і визначається індивідуально для кожної родини.

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На кожну людину, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на пільгу, нараховується 21 квадратний метр опалювальної площі. Крім того, для всієї родини додається ще 10,5 квадратних метрів.

Родини, що складаються лише з непрацездатних осіб, отримують 75% знижки на оплату газу. Важливо, що вид житла та форма його власності не впливають на отримання пільг.

Йдеться про опалення житла з розрахунку на подвоєну норму опалювальної площі:

42 квадратних метри на кожну особу, що має право на знижку;

21 квадратний метр на всю родину.

Слід зауважити, що для отримання пільг, мати повинна проживати разом зі своєю дитиною, яка має статус учасника бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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