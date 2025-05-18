Пільги для пенсіонерів: які 7 державних привілеїв доступні українцям

Частина послуг для українських пенсіонерів надається безоплатно або зі знижками. До них, зокрема, належать податкові пільги, субсидії та інші соціальні переваги.

Особи пенсійного віку в Україні можуть розраховувати не лише на доплати за віком, а й на низку додаткових пільг. Про це йдеться в даних Пенсійного фонду України.

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Основні пільги для пенсіонерів в Україні:

1. Безоплатний проїзд у громадському транспорті: Літні люди можуть користуватися міським транспортом безкоштовно, показавши пенсійне посвідчення. Водночас ця пільга не діє для приватних перевізників –маршрутних таксі та таксі.

2. Виняток із земельного податку: Пенсіонери за віком звільняються від обов’язку сплачувати податок на землю.

3. Знижена вартість автострахування: Власники автомобілів із двигуном до 2 500 см³ або електромотором до 100 кВт можуть оформити автоцивілку зі знижкою 50%.

4. Безоплатні комунальні послуги: Особи пенсійного віку, які мешкають у селах і раніше працювали вчителями, медиками, бібліотекарями або в культурній сфері, мають право на повне звільнення від оплати за електроенергію, воду, газ і тепло.

5. Субсидії на житлово-комунальні послуги: Розмір допомоги на оплату комуналки визначається індивідуально з урахуванням доходу всіх членів домогосподарства.

6. Правова допомога без оплати: Пенсіонери можуть безкоштовно отримати юридичну консультацію (первинну та вторинну допомогу), якщо їхня пенсія не перевищує 4 722 грн, або 6 056 грн для осіб з інвалідністю. Для цього слід звернутися до найближчого центру безоплатної правової допомоги.

7. Паркування без оплати: На офіційних платних парковках пенсіонерам дозволяється залишати авто безкоштовно.

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