Пільги для пенсіонерів: в якому транспорті можна їздити безкоштовно
Відповідно до чинного законодавства, українські пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у певних видах транспорту. Для цього необхідно пред'явити пенсійне посвідчення.
Громадяни пенсійного віку можуть користуватися тролейбусами, трамваями та автобусами без оплати. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 354 від 17 травня 1993 року, яка регулює безоплатний проїзд пенсіонерів у громадському транспорті.
Пенсіонери також можуть безкоштовно користуватися електричками на приміських маршрутах. Проте, наприклад, у маршрутках проїзд для них залишається платним.
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Разом із тим, особи пенсійного віку мають сплачувати за проїзд у таких видах транспорту:
- таксі;
- електричках міжміського сполучення;
- поїздах міжміського сполучення.
Варто зазначити, що у випадку недержавних міських маршруток пільгові категорії визначаються місцевими радами. У салоні транспорту повинна бути розміщена інформація про знижки або безкоштовний проїзд.
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