Пільги для постраждалих від аварії на ЧАЕС: хто може скористатися

Громадяни України, які зазнали наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, можуть розраховувати на певні пільги. Їхній обсяг визначається відповідною категорією постраждалих.

Дані пільги охоплюють не лише соціальну допомогу, а й медичне обслуговування та оплату комунальних послуг. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на Портал державних послуг.

Зокрема, йдеться про такі пільги:

Знижки на комунальні послуги

Особи, які належать до 1-ї та 2-ї категорій постраждалих, мають право на 50% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг. Крім того, для них передбачена така ж знижка – 50% – на придбання твердого палива.

Зв'язок і транспорт

Особи, які входять до 1-ї та 2-ї категорій постраждалих, мають право на 50% знижку при встановленні телефонного зв’язку та користуванні послугами оператора. Крім того, для громадян 1-ї категорії передбачено безоплатний проїзд усіма видами громадського транспорту один раз на рік, тоді як для 2-ї категорії діє 50% знижка на такий проїзд.

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Варто зауважити, що проїзд у приміському транспорті для представників обох категорій повинен здійснюватися безкоштовно.

Безкоштовні медикаменти та пільги на зубопротезування

Усі постраждалі особи та їхні діти мають право отримувати ліки за рецептами лікаря безкоштовно. Особи, що належать до 1, 2 або 3 категорії, можуть скористатися правом на безоплатне та позачергове зубопротезування. Для осіб 4 категорії передбачена знижка у розмірі 50% на ці послуги.

Відшкодування витрат на харчування

Постраждалі 1 категорії мають право на компенсацію половини вартості харчування, а для представників 2 категорії ця компенсація становить 25%.

Додаткові дні відпустки та кошти на оздоровлення

Особи, які належать до 1 та 2 категорій постраждалих, мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів. Крім того, усім категоріям надається щорічна грошова допомога на оздоровлення в межах визначених нормативів.

Можливість санаторно-курортного оздоровлення

Постраждалі громадяни 1, 2 і 3 категорій, а також їхні діти, можуть безкоштовно проходити лікування та відновлення у санаторно-курортних закладах.

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