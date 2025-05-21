Пільги для постраждалих від аварії на ЧАЕС: хто може скористатися
Громадяни України, які зазнали наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, можуть розраховувати на певні пільги. Їхній обсяг визначається відповідною категорією постраждалих.
Дані пільги охоплюють не лише соціальну допомогу, а й медичне обслуговування та оплату комунальних послуг. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на Портал державних послуг.
Зокрема, йдеться про такі пільги:
- Знижки на комунальні послуги
Особи, які належать до 1-ї та 2-ї категорій постраждалих, мають право на 50% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг. Крім того, для них передбачена така ж знижка – 50% – на придбання твердого палива.
- Зв'язок і транспорт
Особи, які входять до 1-ї та 2-ї категорій постраждалих, мають право на 50% знижку при встановленні телефонного зв’язку та користуванні послугами оператора. Крім того, для громадян 1-ї категорії передбачено безоплатний проїзд усіма видами громадського транспорту один раз на рік, тоді як для 2-ї категорії діє 50% знижка на такий проїзд.
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Варто зауважити, що проїзд у приміському транспорті для представників обох категорій повинен здійснюватися безкоштовно.
- Безкоштовні медикаменти та пільги на зубопротезування
Усі постраждалі особи та їхні діти мають право отримувати ліки за рецептами лікаря безкоштовно. Особи, що належать до 1, 2 або 3 категорії, можуть скористатися правом на безоплатне та позачергове зубопротезування. Для осіб 4 категорії передбачена знижка у розмірі 50% на ці послуги.
- Відшкодування витрат на харчування
Постраждалі 1 категорії мають право на компенсацію половини вартості харчування, а для представників 2 категорії ця компенсація становить 25%.
- Додаткові дні відпустки та кошти на оздоровлення
Особи, які належать до 1 та 2 категорій постраждалих, мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів. Крім того, усім категоріям надається щорічна грошова допомога на оздоровлення в межах визначених нормативів.
- Можливість санаторно-курортного оздоровлення
Постраждалі громадяни 1, 2 і 3 категорій, а також їхні діти, можуть безкоштовно проходити лікування та відновлення у санаторно-курортних закладах.
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