Пільги для українців після 60 років: що передбачено у 2025 році

Підтримка літніх людей є ключовою частиною соціальної політики України. Водночас чимало пенсіонерів не знають про доступні їм пільги у 2025 році, через що ризикують втратити можливість отримати допомогу від держави.

Редакція UAportal розповідає, які саме пільги можуть оформити українці віком від 60 років у 2025 році. Пенсіонери є однією з найуразливіших категорій населення, тому держава забезпечує їх фінансовою підтримкою та надає допомогу у різних сферах життя.

Громадяни, які досягли 60 років у 2025 році та мають пенсійне посвідчення, можуть скористатися такими пільгами:

Безкоштовний проїзд

Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд різними видами транспорту в Україні. Це стосується міського громадського транспорту (крім метро та таксі), приміських автобусів і електричок.

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50% знижка на автострахування

Згідно із законодавством, пенсіонери, які володіють автомобілями з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електродвигунами потужністю до 100 кВт, можуть оформити автострахування зі знижкою 50%. При цьому, автомобілем із пільговим страхуванням мають право користуватися не лише самі пенсіонери, але й інші особи, які належать до пільгових категорій.

Безкоштовна юридична допомога

Літні громадяни можуть отримати безкоштовну або значно знижену плату за юридичні послуги. Це включає консультації, допомогу з оформленням документів та інші правові послуги для захисту своїх прав.

Звільнення від податку на землю

Пенсіонери звільняються від сплати земельного податку за ділянки, які відповідають наступним параметрам:

До 0,12 га – для садівництва.

До 0,10 га – для дачних потреб.

До 0,01 га – для будівництва гаража.

До 0,10 га – для будівництва в межах міста.

До 0,15 га – для забудови у селищах міського типу.

До 0,25 га – для будівництва житлового будинку в селі.

До 2 га – для ведення особистого сільського господарства.

Пільги на комунальні послуги та субсидії

Пенсіонери, які працювали в сільській місцевості в галузях освіти, медицини чи культури, можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг.

Жителі міст можуть розраховувати на субсидії, якщо витрати на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж, розрахований індивідуально. Для оформлення субсидії можна звернутися до Пенсійного фонду України або скористатися порталом "Дія".

Раніше ми розповідали, що для пенсіонерів зміняться правила оплати за комунальні послуги.

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