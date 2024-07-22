Пільги на розмитнення авто у 2024 році: хто зможе скористатися

Багато жителів України прагнуть придбати автомобілі з-за кордону. Однак, перед тим як вони зможуть насолоджуватися своїми новими машинами, необхідно пройти процедуру митного оформлення, яка включає декілька важливих етапів.

Привілеї на митне оформлення автомобілів у 2024 році

З 1 липня 2022 року уряд відмінив норми, що дозволяли уникнути митного оформлення. Відтак, наразі не діють жодні винятки для звільнення від сплати ПДВ, акцизу та митних зборів.

Проте, військові можуть ввозити автомобілі в Україну з можливістю скористатися пільгами при розмитненні. Це правило застосовується до транспортних засобів, які імпортуються на запит військових осіб або певного підрозділу. В той же час, звичайні громадяни зобов’язані сплачувати стандартні податки.

Інструкція з розмитнення автомобілів:

Покупка авто за межами країни, оформлення документів купівлі-продажу та отримання технічного паспорта. Подача митної декларації, яка необхідна для в’їзду на територію України. Декларацію слід подати в митницю, де буде проводитись розмитнення. Внесення застави, що дорівнює повній сумі розмитнення, на рахунок митниці. Перетинання кордону та транспортування автомобіля до зони митного огляду. Додаткова оплата у разі змін валютного курсу або ціни на автомобіль. Отримання сертифіката відповідності. Заповнення митної декларації. Реєстрація автомобіля в Україні.

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