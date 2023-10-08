Ліквідовано ватажка ХАМАС Аймана Юніса (відео)

ЦАХАЛ завдав кілька ударів по "оперативним об'єктам" бойовиків у Секторі Гази. За попередніми даними, військово-повітряні сили Ізраїлю ліквідували одного з ватажків угруповання ХАМАС Аймана Юніса.

Як повідомляє Голос Ізраїлю, ВПС ЦАХАЛу вдарили по будинку, де він проживав. Відомо, що його тіло було знайдено під руїнами його будинку вранці 8 жовтня.

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У ЦАХАЛі стверджують, що будинок використовувався терористичним угрупованням як військова інфраструктура. Наразі військові Ізраїля продовжують завдавати ударів по об'єктах в Секторі Гази.

Видання The Times of Israel пише: "Армія оборони Ізраїлю стверджує, що вдарила по дому керівника розвідки ХАМАС у Газі". Однак ім'я керівника розвідки ХАМАС не уточнюється.

Офіційно керівником палестинського ісламського руху ХАМАС є Ісмаїл Ханія.

Нагадаємо, палестинські бойовики з Сектору Гази зранку 7 жовтня випустили по території Ізраїлю до 3 тисяч ракет. На вулицях кількох міст спалахнули пожежі, є загиблі. Бойовики ХАМАС увірвалися до Ізраїлю, вбивали мирних мешканців та брали у полон цивільних.

Влада Ізраїлю оголосила про проведення спеціальної контртерористичної операції поблизу Сектора Гази та пообіцяла атакувати об'єкти ХАМАС у відповідь на обстріли по території Ізраїлю.

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