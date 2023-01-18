Лише одна маленька хитрість, яка допоможе зарядити смартфон набагато швидше

Для того, щоб ваш телефон заряджався набагато швидше, треба увімкнути всього одну функцію.

В умовах регулярних відключень електроенергії, українці переймаються про те, щоб телефон був заряджений. Тому актуальними є не лише технології швидкої зарядки та поради зі збереження заряду батареї, а й деякі лайфхаки, які допоможуть значно пришвидшити процес заряджання вашого гаджета.

Фахівці розповіли про спосіб, що допоможе за мінімальний час зарядити акумулятор смартфона. Проте, варто пам'ятати, що не варто користуватися гаджетом під час заряджання, тому що це збільшить час заряджання та негативно вплине нароботу пристрою.

Щоб швидше зарядити смартфон – перед тим, як поставити свій телефон на зарядку, увімкніть функцію "Політ". Режим "польоту" відключить багато функцій, які використовують багато заряду, і це допоможе вам зарядити акумулятор необхідною енергією майже вдвічі швидше за звичайний режим.

За допомогою режиму "Політ" можна також заощаджувати електроенергію. Тому якщо ваш гаджет сідає, а зарядити його поки що немає можливості, увімкніть цю функцію, якщо вам не потрібно користуватись мережею, це заощадить заряд акумулятора.

Раніше ми писали про те, як значно пришвидшити роботу ПК та ноутбуків на Windows 10 та 11, вимкнувши всього одну функцію.

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