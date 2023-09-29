Краще не їсти на ніч: Названо 5 продуктів, які заважатимуть вам якісно виспатись

Які продукти не можна їсти на ніч, щоб виспатися

Бувають вечори, коли незважаючи на всі намагання, вам важко заснути. Замість того, щоб відпочивати, ви можливо повертаєтеся в ліжко або продовжуєте дивитися серіали. Ця проблема безсоння може бути спричинена різними факторами, такими як стрес або напружений робочий графік.

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Проте, однією з можливих причин безсоння ввечері можуть бути продукти, які ви спожили перед сном. Huffington Post наводить п'ять продуктів, які краще уникати перед сном, якщо ви прагнете отримати якісний і здоровий сон.

Шоколад: Попри спокусу з'їсти улюблену шоколадку перед сном, варто пам'ятати, що в шоколаді міститься як цукор, так і кофеїн, особливо в темному шоколаді. Ця комбінація може утруднити засинання і сприяти безсонню. Сир: Перед сном краще уникати смачних молочних продуктів, так як вони містять речовину, що називається тираміном, яка може збуджувати вас і ускладнювати процес засипання. Гостра їжа: Багато гострих страв і спецій містять капсаїцин, який надає перцю чилі його гостроти. Споживання гострої їжі перед сном може вплинути на терморегуляцію вашого тіла і ускладнити процес засипання. Морозиво: Подібно до тортів, печива та мармеладних цукерок, морозиво містить велику кількість цукру. Їжа, що багата цукром, ввечорі може призвести до розладу сну та робити вас частіше прокидаються вночі. Чіпси: Чіпси із своєю високою солоністю та частим вмістом спецій також можуть ускладнити ваш сон. Зайва сіль може викликати зневоднення, і дослідження показали, що вживання солоної їжі перед сном може заважати нормальному сну і призводити до ранніх прокидань.

Замість цих продуктів, експерти рекомендують вибирати легкі і здорові альтернативи для перекусу перед сном. Наприклад, банани або вишні можуть задовольнити вашу тягу до солодкого і сприяти гарному сну. Загалом, важливо пам'ятати, що вечеря перед сном не повинна бути занадто важкою і смачною, щоб не заважати засипанню.

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