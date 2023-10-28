Краще від них відмовитись: шість продуктів, які спричиняють випадіння волосся

Втрата до 100 волосин на добу вважається нормою. Але іноді випадання волосся може бути надзвичайно інтенсивним і відбуватись з різних причин, включаючи неправильне харчування.

Про це пише Радіотрек.

Наприклад, волосся може стати більш схильним до випадіння через вживання солодкої газованої води. Також шкідливо впливають соки, солодкі коктейлі, чай та кава з великою кількістю цукру та сиропів.

Якщо ви споживаєте до п'яти літрів таких напоїв щотижня, ризик випадання волосся може збільшитися до 42 відсотків.

Крім того, погано впливає на стан волосся справляє споживання швидкої їжі та консервованих продуктів.

Серед інших поширених причин втрати волосся варто виділити стрес, серйозні захворювання, дефіцит вітамінів, прийом деяких лікарських препаратів, а також часте використання засобів для укладання та фену для сушіння волосся.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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